Andressa Urach cobre barriga e as pernas com tatuagens; veja fotos

A influenciadora digital Andressa Urach usou o Instagram, nessa quinta-feira (4), para compartilhar com os seguidores as tatuagens que fez na barriga e nas pernas.

Foto: Reprodução/Instagram/Andressa Urach

Na barriga, a ex-A Fazenda tatuou um tigre. O desenho pega toda a parte do corpo. Já na parte de trás das pernas, ela tatuou diferentes imagens. Nas redes sociais, Andressa falou sobre o significado dos desenhos: “Significado dos desenhos da minha tatuagem das pernas: na armadilha da vida, ganha quem melhor sabe jogar! O tempo e o dinheiro cala a boca de muitos”.

No X (antigo Twitter), seguidores de Andressa repercutiram a decisão da influenciadora de cobrir o corpo com as tatuagens. “Em choque com as tatuagens da Andressa Urach”, escreveu uma pessoa. “Eu não gostei, mas se ela gostou, está tudo certo”, opinou outra. “A da barriga ficou horrenda, mas as outras o tatuador arrebentou”, elogiou outro.

Recentemente, Andressa falou nas redes sociais que faria novas tatuagens e que mostraria em detalhes o resultado nos perfis que possui em plataformas de conteúdo adulto.