Pastor condena 'coração' de doramas e causa polêmica nas redes sociais

Um discurso do pastor evangélico Ailton Junior, líder da Igreja Assembleia de Deus em Caruaru, Pernambuco, repercutiu nas redes sociais por ele condenar os doramas — como são conhecidas as novelas sul-coreanas. Alguns usuários reprovaram as falas do religioso.

Em uma pregação, no último dia 28 de janeiro, durante o encerramento do 22º Congresso de Adolescentes, Ailton Junior afirmou que alguns conteúdos audiovisuais consumidos por jovens são prejudiciais à santificação, então citou as obras da Coreia do Sul. Em seguida, ele proíbe o gesto de fazer coração com os dedos — movimento que se popularizou com a propagação das séries.

Ailton Junior Pastor da Igreja Assembleia de Deus Não façam mais o coração de dorama nos púlpitos da igreja para tirar fotos. Vocês sabem o que é dorama? Quem aqui sabe o que é dorama? [É a] Defesa da androginia! Não há definição de macho, nem fêmea. E todo mundo fazendo o sinal de dorama porque são ignorantes."

ASSISTA MOMENTO

Dorameiros, chegou a vez dos doramas passarem por issopic.twitter.com/HnxqSwLlTO — Ásia Update (@updateasiatico) January 31, 2024

Em reação, o público parece demonstrar surpresa, mas ele continua. "Você acha que as coisas estão fáceis? Você acha que vim fazer showzinho aqui? Eu vim lutar!", afirmou.

Ailton Junior Pastor da Igreja Assembleia de Deus Quando você assiste doramas e outras séries da TV, de morte, de 'vampiragem', e de tantas desgraças que há, você está se acostumando com a forma como o diabo age."

Veja também

Nas redes sociais, a fala do religioso foi criticada, pois supostamente demostrava desconhecimento sobre as produções sul-coreanas. Usuários destacaram que as obras possuem uma visão conservadora sobre relacionamentos e partilham valores cristãos, como amor, fidelidade no namoro e baixo conteúdo erótico.

"Os doramas são tão respeitosos e românticos e cheios de valores legais, não tem sentido nenhum religioso criticar ao contrário, deviam ser os primeiros a incentivar a assistir e preferir do que as produções ocidentais... Ele nunca viu nada com certeza", escreveu uma internauta no X, antigo Twitter.

"Eu vi o vídeo e mesmo sendo evangélica fiquei muito brava com esse pastor. Até meu neto de 1 ano e 4 meses faz coração para dizer 'te amo, vovó'. Lamentável. E ainda falou mal dos doramas", comentou outra na mesma plataforma.