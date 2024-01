Entenda por que adolescentes norte-coreanos foram condenados a trabalho forçado ao assistir doramas

Dois adolescentes da Coreia do Norte foram condenados, publicamente, a 12 anos de trabalho forçado por assistirem doramas — como são conhecidas as novelas sul-coreanas. Imagens do momento da sentença foram divulgadas pela BBC na sexta-feira (19) e são consideradas raras, já que o país proíbe que fotos e vídeos da vida local vazem para o exterior.

Na gravação, realizada em 2022, os jovens de 16 anos são algemados diante de uma plateia de estudantes, num estádio ao ar livre. Na ocasião, oficiais fardados repreendem os rapazes por não "refletirem profundamente sobre seus erros". O flagra foi cedido à BBC pelo Instituto de Desenvolvimento Sul e Norte (Sand), instituição de pesquisa que atua com desertores do Norte.

Conforme a veículo britânico, o clipe foi distribuído na Coreia do Norte com fins ideológicos e visando alertar os cidadãos a não assistirem aos "vídeos decadentes".

Na gravação, um narrador repete uma propaganda estatal: "a cultura do regime de marionetes decadente se espalhou até mesmo para os adolescentes", afirma a voz, em uma suposta referência à Coreia do Sul. "Eles têm apenas 16 anos, mas arruinaram o próprio futuro", completa.

No conteúdo, os garotos também foram identificados pelos oficiais, e tiveram os endereços revelados.

Assistir dorama é proibido na Coreia do Norte

Os norte-coreanos são proibidos de consumir qualquer produção sul-coreana, incluindo músicas e obras audiovisuais, como os doramas. Apesar disso, alguns cidadãos se arriscam e assistem às novelas, mundialmente famosas.

Se você for pego assistindo a um drama americano, pode escapar com um suborno, mas se assistir a um drama coreano, é morte certa", detalhou um desertor norte-coreano à BBC.

As coreias do Norte e do Sul vivem tecnicamente em guerra, mesmo mais de 70 anos após assinaram um cessar-fogo, no ano de 1953. A situação entre as duas enfrenta constante escaladas de tensão. Na mais recente, o país governado por Kim Jong-un lançou mais de 200 projéteis nas águas ao norte da fronteira, gerando um alerta de evacuação em uma ilha na Coreia do Sul.

"Na Coreia do Norte, aprendemos que a Coreia do Sul vive muito pior do que nós, mas quando você assiste a dramas sul-coreanos, é um mundo completamente diferente. Parece que as autoridades norte-coreanas estão preocupadas com isso", afirmou outro desertor norte-coreano, com cerca de 20 anos, também à BBC.

De trabalho forçado até pena de morte

Anteriormente, adolescentes norte-coreanos que infringiam a lei ao consumir produções sul-coreanas eram enviados para campos de trabalho juvenil, ao invés de serem presos. As sentenças geralmente eram inferiores a cinco anos.

No entanto, em 2020, a Coreia do Norte endureceu a legislação e tornou o ato de assistir e distribuir obras sul-coreanas algo passível de pena de morte.

Um desertor contou à BBC, anteriormente, que foi obrigado a testemunhar a execução de um homem, de 22 anos. Ele disse que o jovem foi acusado de ouvir música sul-coreana e de ter compartilhado filmes do Sul com um amigo.

"Para o povo norte-coreano, os dramas coreanos são uma 'droga' que os ajuda a esquecer sua difícil realidade", explicou o homem.