Whindersson Nunes diz que perdeu outro filho e que quase morreu em 2023

O humorista Whindersson Nunes, 29, surpreendeu os seguidores do X, o antigo Twitter, com um post em que compartilhou uma situação delicada da vida pessoal. O piauiense revelou ter perdido um segundo filho, em 2023, mas não identificou quem seria a mãe da criança. Ele ainda contou em publicação que quase morreu em viagem pela Europa.

"Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no triângulo das bermudas, minha vida não [é] a novela que você quer que seja", relatou o humorista.

O primeiro filho do humorista piauiense, com Maria Lina, morreu no dia 31 de maio de 2021. João Miguel nasceu de forma prematura, com apenas 22 semanas de gestação, e chegou a ser internado em uma UTI neonatal.

A postagem sobre o segundo filho foi publicada horas depois de o humorista questionar a possibilidade de contratar uma barriga de aluguel no Brasil.

Um seguidor de Whindersson chegou a responder à postagem falando sobre consolo com a gestação de outros filhos. "É complicou, Wind. Eu também perdi um filho há uns anos. Mas ao contrário de você, tinha dois já para me consolar e depois desta perca tive mais dois. Mais nunca um substituirá o que foi perdido. Estamos aqui orando por você".

Em outra postagem, o piauiense respondeu: "Se eu te disser o consolo que eu tive, meu chapa".

Ataque de haters

Com a revelação de Whindersson, diversos comentários de ódios surgiram — e várias respostas foram compartilhadas pelo humorista.

"Meu Deus do céu. Eu me recusava a acreditar que as relações dele não davam certo porque ele só queria uma mulher pra parir, mas depois dessa, eu tive a confirmação. O miserável só quer uma incubadora humana pra gerar sua prole", escreveu uma usuária da rede social.

Veja também

O humorista rebateu: "Ou por ter acabado com a vida de algumas mulheres, como elas mesmo saem dizendo, eu posso querer tentar ter uma família sem botar a reputação de alguém em risco. Você deve ser uma moça detestável, fique tranquila, não quero com você".

Ainda dos haters, ele foi acusado de abandonar Maria Lina e Luísa Sonza, e de ter sido o responsável pelo fim do casamento com a cantora "por ser um drogado". Ele, então, compartilhou prints e ironizou: "Vou fazer uma música chamado Drogado Abandonador de Lares no Puerpério. Talvez eu ganhe algo com isso", escreveu.