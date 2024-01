Saiba quem é Lorena Maria, apontada como novo affair de Whindersson Nunes

A influenciadora Lorena Maria foi flagrada em uma viagem com o humorista Whindersson Nunes na Tailândia, o que levantou suspeitas de um suposto affair entre os dois. Lorena já é conhecida na internet e usa o user “Bad Gal Lore” nas redes sociais, inspirado em Rihanna.

Ela é ex-noiva do DJ Rennan da Penha e costumava dar entrevistas enquanto o funkeiro estava preso, em 2019. Lorena ainda participou como modelo do clipe “SexTou”, de Anitta e Renan. Na época, ela ainda assinava como Lorena Vieira e chegou a ficar no primeiro lugar dos Trend Topics com sua atuação como camgirl.

Em 2022, Lorena também namorou o lateral Nathan Santos, do Futebol Clube de Famalicão, de Portugal. Na época, ele era atleta do Santos.

Além de influenciadora, Lorena tem uma marca de produtos de beleza e outra de lingerie. Em 2021, ela comprou o primeiro imóvel: uma cobertura duplex.