Taylor Swift comemora vitória de Travis Kelce com beijão no gramado

A cantora Taylor Swift celebrou a vitória do time do namorado, Travis Kelce, na NFL, na noite de domingo (28). Ela foi até o gramado, vestida de vermelho e deu um beijão nele. O momento foi flagrado pelas câmeras e repercutiu.

Nas redes sociais, os fãs do casal se derreteram com a comemoração. "Fiquei com o coração quentinho, amo a família Kelce e amo a TayTay", escreveu uma usuária. "O homem tá motivado demais", brincou outro perfil.

Com a vitória, o Kansas City Chiefs disputa o Super Bowl 2024, no dia 11 de fevereiro, contra o San Francisco 49ers. O jogo acontecerá às 20h30, nos Estados Unidos, e o show do intervalo ficará por conta do rapper Usher.

Em 2023, Rihanna foi a grande atração do Super Bowl, e acabou revelando sua segunda gravidez.