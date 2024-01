Taylor Swift é vítima de fotos falsas feitas por IA e fãs se mobilizam para derrubar postagens

Taylor Swift, um dos maiores nomes da indústria musical, está sendo vítima de usuários que criaram imagens pornográficas falsas dela. As fotografias, feitas com inteligência artificial de alta tecnologia, parecem muito verídicas, e parte dos internautas está compartilhando as publicações acreditando que são verdadeiras. Conforme a Folha de S.Paulo, não há nenhum alerta que aponta a falsificação da cena.

A cantora aparece nua e em atos sexuais, com seios ou nádegas expostos. Em algumas imagens, aparece pintada com tinta vermelha e sendo tocada por torcedores do time de Travis Kelce, Kansas City Chiefs. O namorado de Taylor é um jogador profissional de futebol americano.

Após a divulgação das imagens, os fãs ficaram revoltados e se uniram para derrubar as postagens.

Nesta quinta-feira (25), a hashtag Protect Taylor Swift, que significa proteja Taylor Swift, subiu para um dos assuntos mais comentados do X. Os fãs da artista se uniram para tentar derrubar as publicações e os perfis que estão compartilhando as imagens.