Sofia Vergara sobre viver traficante na série ‘Griselda’: ‘Drenava minha energia’

A atriz Sofia Vergara falou sobre seu novo trabalho na nova minissérie da Netflix “Griselda”, na qual interpreta a "Madrinha da Cocaína" da Colômbia, Griselda Blanco. A artista relatou que foi difícil interpretar a traficante.

“Para mim, fazer comédia é um prazer. Fiz 11 anos de 'Modern Family', e toda vez que acordava para ir para o trabalho era divertido. Com Griselda, foi outro nível de trabalho de atuação. Não sabia o que era necessário, pois eu nunca havia feito um drama assim. Nem mesmo havia atuado em espanhol. Principalmente no começo, drenava bastante a minha energia”, contou, em entrevista à “Splash”.

Sofia, que também é produtora-executiva do projeto, já disponível no serviço de streaming, contou ainda que foi difícil não admirar Griselda enquanto a estudava. “Ela era uma mulher muito forte, e era diferente do que se esperava de uma mulher daquela época. Griselda, com toda a inteligência que ela tinha, foi para o lado errado. Ela poderia ter sido a presidente de um multinacional, a presidente da Colômbia, mas ela, infelizmente, decidiu ir para onde não deveria ter ido”.