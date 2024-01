O que acontece com Bebel em Paraíso Tropical? Relembre destino da personagem

Com a volta de Paraíso Tropical no 'Vale a Pena Ver de Novo', personagens icônicos da trama como Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura) caíram nas graças do público novamente. A trama, inclusive, é uma das mais lembradas diariamente no X, antigo Twitter, enquanto internautas buscam saber o destino de parte dos personagens ao longo da novela.

Natural, então, que os fãs do folhetim se perguntem sobre os finais de cada um dos vistos em cena. Bebel, por exemplo, tem um final diferente do esperado pelos fãs do casal.

Apaixonada por Olavo, o grande vilão da trama, a garota de programa será presa após falsificar exames de DNA com o empresário para enganar Antenor (Tony Ramos).

O futuro dela é mostrado um ano depois da prisão, quando Bebel já estará em liberdade. Acontece que a personagem vai se envolver novamente em atos ilícitos, quando será usada por um senador que a fará de 'laranja' em uma operação perigosa.

Bebel vai terminar a novela depondo em uma CPI, do qual o diretor Dennis Carvalho participa da cena como parlamentar. Na imagem, inclusive, ela parece bem, com joias e um casaco caro.

'Paraíso Tropical' segue sendo exibida nas tardes da TV Globo, na faixa das 17 horas, de segunda a sexta.