Saiba por onde anda a atriz Fernanda Vasconcellos, a Betina de 'Malhação'

Fernanda Vasconcellos, 38, que interpretou 'Betina' na série 'Malhação', em 2005, está aproveitando a maternidade do primeiro filho, Romeo, de pouco mais de um ano. O bebê é fruto do relacionamento da atriz com o também ator e apresentador Cássio Reis.

Nas redes sociais da atriz, prevalecem imagens do dia a dia com o filho. "A vida fica melhor na praia", escreveu Fernanda na legenda de uma foto em que segura Romeu na beira do mar, em uma praia na Bahia.

Em entrevista à Quem em julho do ano passado, ela afirmou que se separa muito pouco do pequeno. "Não saio sem ele. [...] Olha o tamanho do meu cabelo, não vou nem ao salão", brincou a artista. À época, ela estava na estreia do filme 'Eulália', protagonizado pelo marido, Cássio. "Estou sem ir ao cinema há uns três anos, desde a época da pandemia, e depois veio o Romeu. Só sei ser mãe agora. Pra deixar ele em casa hoje, pra vir aqui, chorei umas 15 vezes", desabafou a atriz.

Carreira

Legenda: Fernanda era Betina e dividia o protagonismo da temporada 2005 com Thiago Rodrigues (Bernardo) e Joana Balaguer (Jaque) Foto: João Miguel Júnior/Globo

Devido à prioridade dada ao filho, Fernanda não se dedicou a projetos audiovisuais no ano passado. Em entrevista à Folha de S. Paulo, no último mês de julho, ela disse que estava tirando um "período sabático" para viver "o maior amor do mundo", mas que se preparava para retomar a carreira neste ano. "Não dá para ficar muito tempo longe da profissão. Não quero, nem posso", afirmou.