Ana Hickmann volta a negar caso com Edu Guedes, mas admite achá-lo bonito: 'gatinho'

A apresentadora Ana Hickmann voltou a negar, nessa quinta-feira (1º), que tenha um caso com o colega e também apresentador Edu Guedes. Após o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica, boatos surgiram na imprensa afirmando que ela estaria vivendo um suposto romance com o chef.

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, a profissional disse que está solteira e garantiu que não traiu o ex-marido, no entanto, admitiu que acha o amigo bonito.

Estou solteira, mas [Edu Guedes] é gatinho. Se um dia não estiver mais solteira, conto", disse rindo. "Somos muito amigos há 20 anos. Nasceu uma grande amizade que voltou agora. Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que traí, nunca. Estou solteira, sim, por enquanto", completou.

Após o fim do relacionamento com a apresentadora, Correa acusou a antiga companheira de traí-lo com Edu Guedes, assim que os rumores surgiram na imprensa, há cerca de duas semanas.

Após a acusação, o apresentador abriu uma queixa-crime contra o ex-marido da amiga por difamação.

Na ocasião, Edu disponibilizou para a Justiça provas de que, durante anos, não teve contato com Ana Hickmann e que estava em outro relacionamento — o namoro com a bailarina Jaque Ciocci, com quem permaneceu até novembro de 2023.