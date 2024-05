Juliana Didone comenta 'hate' que vem recebendo na internet após vídeos polêmicos: 'me preocupa'

A atriz Juliana Didone recebeu muitas críticas no começo do mês por compartilhar em sua rede social uma poesia sobre a enchente no Rio Grande do Sul. Ela acabou apagando o conteúdo, e se desculpando. No entanto, a artista voltou a ser o centro de uma polêmica essa semana, após um vídeo em que ela interpreta um poema sobre o silenciamento feminino usando um plástico no rosto viralizar.

Ao “Gshow”, Juliana comentou o “hate” que vem recebendo nos comentários de suas postagens. “Acho que agora resolveram falar disso. O meu público sempre viu e, do nada, virou uma coisa que as pessoas estão olhando. E tudo bem, cada um pode ter uma opinião, mas começa a ficar violento. Tudo bem a pessoa não gostar, mas falaram que eu tinha que me matar, sabe? Esse lugar de ódio me preocupa como sociedade”.

É por isso que ela tenta manter uma “certa distância” das críticas. “Se a pessoa criticasse, falasse o que pensa, o que não gostou, eu ainda poderia refletir, pensar sobre, mas é uma violência gratuita e superficial. Não falam do que fiz, me atacam. E, para mim, fez todo o sentido ter o plástico, o sufocamento da mulher calada, sufocada pela sociedade, é uma simbologia bem literal”, afirmou.

A atriz ainda explicou que se inspira no trabalho de outras artistas para gravar seus vídeos, como Vera Holtz, Niki de Saint Phalle, Frida Kahlo e Marina Abramović.

Longe da TV, Juliana atualmente se dedica ao teatro com a peça" 60 dias de neblina", baseada no livro homônimo de Rafaela Carvalho, que retrata as dificuldades e também as coisas boas da maternidade.

Novo vídeo de Juliana que viralizou: https://www.instagram.com/p/C6cM0pJRxpe/