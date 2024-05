Saiba quem é o filho de Bon Jovi que se casou com Millie Bobby, de 'Stranger Things'

Conforme a revista “People”, Jake Bongiovi, de 22 anos, e a atriz Millie Bobby Brown, 20, da série “Stranger Things”, oficializaram a união no último fim de semana, em uma cerimônia reservada. Os pais do noivo, o cantor Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi, e os pais da atriz estiveram entre os convidados do casamento.

O casal está junto pelo menos desde junho de 2021, quando o filho caçula de Bon Jovi publicou uma foto com Millie. Eles anunciaram o noivado em abril do ano passado, com um post no Instagram em que a atriz aparece usando um anel.

Jake Bongiovi foi apelidado pelos fãs de Millie como o “príncipe do Shrek”, após perceberem que ele parece o Príncipe Encantado, personagem da animação. Ele tem três irmãos mais velhos, Romeo, Stephanie, e Jess, e cursou um ano na Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos

Jake também aposta na carreira de ator, e ano passado foi escalado para o filme "Rockbottom". O jovem ainda é modelo, agenciado pela empresa que cuida da carreira de Bella e Gigi Hadid.