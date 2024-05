CAPTEI: Exposição e leilão de obras de Aldemir Martins na James Lisboa Escritório de Arte

Um dos maiores e mais consagrados artistas brasileiros, o cearense, Aldemir Martins (1922 – 2006), é tema de exposição e leilão no escritório de arte James Lisboa. A partir do dia 3 de junho, cerca de 380 obras do artista estarão em exposição e serão leiloadas em três dias: 10, 11 e 13 de junho, online com transmissão ao vivo no site e no aplicativo de celular da empresa de leilões, às 20h. A mostra poderá ser vista no escritório até 8 de junho.

Com obras bastante familiares, como os coloridos e emblemáticos gatos, o ilustrador, gravador, pintor e escultor autodidata, tem uma vasta criação artística na qual a brasilidade com paisagens e o ´homem do nordeste’, a natureza, incluindo animais, marcam uma trajetória de mais de 50 anos de carreira. Essa grande produção figurativa lhe concedeu o título de melhor desenhista na Bienal de Veneza em 1956, com a obra “Pássaro Olé”, de 1954. Com esse prêmio, Aldemir que tinha 34 anos, registrou a marca de ser o mais jovem e o primeiro sul-americano a ser laureado com tal prêmio e a ter tamanho reconhecimento.

Legenda: Obras da Exposição Aldemir Martins na James Lisboa Escritório de Arte Foto: Arquivo James Lisboa

Neste leilão, a obra terá lance inicial em R$280 mil. A arte é seu DNA. Nascido no Vale do Cariri, no Ceará, mostrou dede muito cedo seu interesse pelas artes. Entre 1941 e 1945, período em que serviu ao exército, teve importante participação no meio artístico cearense chegando a participar da criação do Grupo ARTYS e da SCAP – Sociedade Cearense de Artistas Plásticos, junto com outros pintores, como Antonio Bandeira, Mário Barata e João Siqueira.

Ao longo dos anos, foi premiadíssimo por suas criações, como em 1951, ano em que recebeu o Prêmio de Desenho, na Bienal de São Paulo, pela obra “O Cangaceiro”. Aldemir é de uma qualidade superior, um artista completo, nas palavras de James Lisboa, leiloeiro à frente do escritório homônimo e responsável pela organização da mostra e leilão.

Legenda: James Lisboa Foto: Arquivo James Lisboa

“Estamos apresentando uma oportunidade única e especial de um artista excepcional com muitas obras e grande abrangência de períodos do artista”, James Lisboa Leiloeiro Oficial

Provenientes de duas coleções privadas que foram crescendo ao longo de 30 anos de colecionismo, as obras em questão abrangem todas as fases do artista, muitas das quais reproduzidas em livros, como a obra “Sem Título” feita com tinta impressa sobre tela. De 1961, a tela possui 162 x 130 centímetros e foi reproduzida no catálogo da exposição "Aldemir Martins" da Galeria Pogliani, Roma, no mesmo ano.

Outro destaque do leilão é “Retrato de família”. Uma acrílica sobre tela de 1982 com 130 x 195 centímetros. As obras têm lance inicial em R$ 200 mil e R$ 150 mil, respectivamente.

O evento é uma oportunidade única para os admiradores de Aldemir Martins apreciarem sua vasta gama de obras e ter a chance de adquirir uma peça especial para a sua coleção pessoal.

Legenda: Exposição de obras de Aldemir Martins na James Lisboa Escritório de Arte Foto: Arquivo James Lisboa

Confira o serviço!

Reprodução fotográfica das imagens por Luan Torres

Obras que já podem ser acessadas e receber lances no site:

https://www.leilaodearte.com/leilao/2024/junho/228/

EXPOSIÇÃO “ALDEMIR MARTINS - GIGANTE”

De 3 a 8 de junho de 2024

Horário de funcionamento: das 10h às 18h.

Local: JAMES LISBOA LEILOEIRO OFICIAL

R. Dr. Melo Alves, 397 - Cerqueira Cesar - São Paulo

LEILÃO

10, 11 e 13 de junho 2024 – todos os dias às 20h

Exclusivamente online transmitido em nosso site ou aplicativo