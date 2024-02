Rodriguinho alerta Pitel a parar de comer doce e não 'ficar deitada como uma orca' no BBB 24

O participante Rodriguinho, do BBB 24, soltou mais uma frase polêmica ao alertar a aliada de jogo, Giovanna Pitel, a não comer tanto doce. No quarto da líder Fernanda, recomendou ela a não "ficar deitada que nem uma orca na cama".

Segundo o artista, ele mantém o hábito de ir para a academia diariamente. "Só para seu governo eu vou na academia todos os dias. Para você de comer doce e ficar deitada igual uma orca na p*rra da cama. Fica igual um boto deitado, só comendo", disse Rodriguinho.

Pitel, por sua vez, questionou: "Porque você é desproporcional comigo? Quando eu falo do seu cabelo de porco espinho, você não gosta".

"Pode falar o que você quiser, só não pense que eu vou ficar quieto ouvindo você falar", respondeu Rodriguinho, enquanto Pitel rebateu de pronto: "Você fica sentado em cima da sua barriga".

Anteriormente, Rodriguinho já tinha criticado a alimentação de Yasmin Brunet, apontando o desejo da modelo de se alimentar com frequência. Ele também criticou o corpo da sister, e brincou com a situação. Segundo ele, Yasmin "sairia rolando" do programa.

A filha de Luiza Brunet se mostrou incomodada com a situação e pediu para que Rodriguinho não citasse mais a compulsão. No entanto, ele não respeitou o pedido.

"Você vai pedir, aí depois vai estar lá 'Yasmin, despensa' e vai ter uma mordaça", disse o cantor logo após a modelo dizer que iria pedir uma conversa com a psicóloga para falar sobre a compulsão.