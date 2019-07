Xuxa afirma que Sasha está feliz solteira: 'Graças a Deus não está com ninguém'

Xuxa, 56, disse nesta sexta-feira (26) que a sua filha, Sasha, 20, está feliz solteira. "Graças a Deus, ela não está com ninguém e está muito feliz", afirmou. A apresentadora também contou que a jovem foi para Fernando de Noronha (PE) para comemorar o seu aniversário de 21 anos, neste domingo (28).

As declarações de Xuxa foram dadas ao blog do Leo Dias, do UOL. A apresentadora também negou que Sasha estaria conhecendo melhor o ator José Loreto, 35, como divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Segundo Oliveira, uma vizinha de Xuxa, que não foi identificada, disse que Loreto tem sido visto entrando com alguma frequência na casa da apresentadora, em um condomínio de luxo, no Rio. Além disso, na semana passada, Sasha e o ator teriam sido vistos saindo juntos, de moto. Apesar do affair, a colunista afirma que ele não foi convidado para a festa da jovem, em Fernando de Noronha.

A filha de Xuxa está solteira desde meados de junho, quando chegou ao fim o seu namoro com Bruno Montaleone. Eles ficaram juntos por pouco mais de um ano. Já Loreto vem de uma separação polêmica com a atriz Débora Nascimento, 34. O casal anunciou o término em fevereiro, após três anos casados. Houve especulações de que o rompimento teria sido provocado pelo envolvimento do ator com a atriz Marina Ruy Barbosa, 24, com quem ele contracenava na época em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019).

A atriz negou qualquer envolvimento. Loreto postou uma mensagem de desculpas a Débora Nascimento, em que afirmou que, "apesar das evidências, nada aconteceu". Ele não citou nomes, mas disse se arrepender: "Não fui legal com você, cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente."

Em processo de divórcio, agora Débora e Loreto iniciaram a divisão dos bens.