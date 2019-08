Maju Coutinho substitui Sandra Annenberg na bancada do Jornal Hoje

Maju Coutinho será a nova apresentadora do Jornal Hoje, segundo informação dada em carta pelo diretor de Jornalismo da Globo, Ali Kamel, na manhã desta sexta-feira (9). A repórter ficará no comando do produto jornalístico para a saída de Sandra Annenberg, que passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Glória Maria.

Segundo nota de Kamel, Maju já deve encarar a nova função a partir de setembro, mês em que Sandra deixa a função. "Fora do quadro da previsão do tempo, sentada à bancada, Maju apresentou o Jornal Hoje pela primeira vez em 2017. No ano seguinte, foi convidada pelo Sistema Globo de Rádio para um programa de entrevistas", lembrou o diretor sobre a primeira participação da jornalista no programa.

No Twitter, a jornalista agradeceu a oportunidade e se disse honrada em substituir Sandra Annenberg. "Faço aniversário amanhã, mas o presente veio hoje", escreveu.

Histórico na emissora

Também de acordo com a nota, o histório de Maju Coutinho foi levado em consideração para a escolha da substituição. Há doze anos, quando chegou à Globo, Maju foi designada para as reportagens dos telejornais locais de São Paulo.

Desde então, foi de substituta na previsão do tempo no Globo Rural, no início da carreira, até a apresentação do Hora Um e do Jornal Nacional. "Eu não poderia imaginar como essa exposição a um público maior, com mais TVs ligadas, causaria uma mudança tão grande para mim”, diz na nota.