Mãe de Gugu nega relação do filho com Rose Miriam: "Nunca tiveram nada um com o outro"

Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, negou que o filho tenha tido um relacionamento com Rose Miriam di Matteo, que pleiteia parte da herança do apresentador. A declaração foi feita em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, neste domingo (2).

O programa fez uma extensa reportagem falando sobre a briga judicial envolvendo a herança de Gugu, morto aos 60 anos, em 21 de novembro de 2019, após sofrer um acidente e bater a cabeça, na casa dele em Orlanda, na Flórida.

De um lado, os filhos e sobrinhos, pra quem ele deixou tudo no testamento. Do outro, a mãe dos filhos do Gugu, Rose Miriam, que iniciou uma batalha judicial para comprovar a união estável e reivindicar parte da herança.

Durante a reportagem, Maria do Céu afirmou: "Ele nunca teve nada com ela. Ela vivia completamente separada dele".

Ela ainda contou que, mesmo que não fossem casados, Gugu sustentava Rose. "Tudo o que ela pedia, ele deva. Quando ela vinha para cá (Estados Unidos), ela tinha dinheiro para fazer o que queria".

Os advogados da família, Carlos Regina e Dilermando Cigagna Júnior, explicaram que os dois não tinham uma vida em conjunto, apesar de terem amizade, e garantiram que vão apresentar um contrato assinado por Rose em 2011 deixando isso claro.

O lado de Rose

O Fantástico também aproveitou a chance de falar com o advogado de Rose Miriam. Para ele, a mulher sempre foi esposa de Gugu. “Somente depois da abertura do inventário, ela se tornou amiga?”, indagou Nelson Willians.

Ele alertou também que o comunicador e sua cliente compartilhavam uma vida, enxergando que há uma atitude deproporcional por parte dos familiares. “Isso é de uma desumanidade sem tamanho de um caráter da Rose”.