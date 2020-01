Luísa Sonza e Whindersson Nunes enfrentam crise no casamento, aponta jornal

O casal Luisa Sonza e Whindersson Nunes enfrenta crise no casamento, segundo o Jornal Extra. A agenda lotada dos dois estaria dificultando a relação conjungal.

A cantora teria sido convidada por Anitta para curtir uns dias de folga em Aspen, Estados Unidos, mas recusou o convite para evitar mais discussões com o marido. A cantora Lexa, que também faz parte do hit Combatchy, estava presente na viagem.

A última foto publicada pelo casal foi no Reveillon. Os dois, apesar dos rumores, mantêm declarações de amor de um para o outro nas redes sociais. No dia 11 de janeiro, Luisa foi passar um fim de semana com a família e amigos no Sul, sem Whindersson, e compartilhou as impressões do momento nas redes sociais. "Fazia tempo que eu não me sentia tão grata, tão em paz e cheia de alegria, de vida", escreveu.