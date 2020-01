Justiça determina que viúva de Gugu receba pensão de R$ 100 mil por mês

A Justiça de São Paulo determinou que a viúva do apresentador Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo, receba pensão de R$ 100 mil por mês.

Na decisão da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), o juiz ressalta que o valor é equivalente ao que Gugu destinou para o sustento de sua mãe, Maria do Céu. O pedido foi feito pelos advogados Nelson Wilians e João Vinícius Manssur, que representam Rose Miriam.

"A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que era o mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos até para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose", explica o Wilians.

Em dezembro do ano passado, Rose Miriam acionou a Justiça pedindo o reconhecimento de união estável com o apresentador, com quem se relacionou por duas décadas. Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, ela não foi casada oficialmente nem foi incluída no testamento assinado por ele em 2011. Com isso, ela se colocou em choque direto com os irmãos e os sobrinhos de Gugu.