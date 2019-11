Gugu Liberato: 5 fatos importantes sobre a vida e a trajetória do apresentador

Um dos nomes mais fortes do entretenimento televisivo, o apresentador Gugu Liberato morreu nesta sexta-feira (22) após um acidente em sua casa nos Estados Unidos.

A carreira do apresentador teve seu auge entre a década de 1990 e 2000. Durante muitos domingos, a população brasileira acompanhou os diversos quadros do apresentador que eram sucesso. O Diário do Nordeste selecionou cinco fatos importantes da vida e da carreira de Gugu Liberato. Confira:



1) Banheira do Gugu

Um dos quadros de maior audiência do Domingo Legal, a Banheira do Gugu trazia a velha guerra entre homens e mulheres, que de sunga e biquini, respectivamente, procuravam sabonetes espalhados pela banheira.

Banheira do Gugu Foto: Reprodução

O quadro juntou muita gente no sofá de casa nas tardes de domingo. A Banheira do Gugu também despertou e desperta, até hoje, discussões sobre a exposição do corpo, principalmente o das mulheres.

Entre elas, as que ficaram mais famosas foram Solange Gomes, Helen Ganzarolli, Vera Verão, Nana Gouveia e Mari Alexandre. Já Leandro Seguro é o 'garoto da banheira' que mais se destacou.

2) Meu Pintinho Amarelinho

Gugu apresenta programa no SBT com personagem Pintinho Amarelinho Foto: Reprodução

Com foco no público infantil, Gugu iniciou a carreira na música a partir do início da década de 1980. Mas foi apenas em 1994, com a música "Pintinho Amarelinho", que o apresentador ficou ainda mais conhecido.

Outras canções como "Baile dos Passarinhos" e "A Dança da Galinha Azul" também fizeram bastante sucesso na época.

3) Família

Casado com Rose Miriam Di Matteo e pai de João Augusto e das gêmeas Sofia e Marina, Gugu sempre foi muito discreto quando o assunto é a vida pessoal.

Gugu Liberato e os três filhos Foto: Reprodução/Instagram

O filho do apresentador, João Augusto, é até conhecido nas redes sociais e por um canal de gastronomia no Youtube. Mas as filhas gêmeas do apresentador sempre foram preservadas da vida pública. No entanto, nos últimos meses, Gugu começou a postar fotos das duas e, em julho deste ano, o apresentador fez uma aparição rara com Sofia e Marina em um vídeo em que pinta de dourado um unicório de uma campanha solidária. Veja:

3) Gugu na minha casa

Um dos quadros mais divertidos do apresentador era o "Gugu na minha casa", quando ele visitava a residência de famosos e saia procurando objetos no local. Apenas o público sabia o que Gugu procurava na casa.

Acompanhado do moradores do local, ele percorria a residência olhando a sala, a cozinha, o quarto e outros cômodos para achar os objetos selecionados, que podia ser um troféu, um cotonete, um rímel, um catchup, entre outros. Quando o apresentador achava o que estava procurando, ele avisava para toda a família e eles começavam a tocar os famosos sininhos.



4) Táxi do Gugu

Você já pensou em pegar um táxi cujo motorista é um apresentador famoso? Esse era o quadro "Táxi do Gugu", que tinha uma câmara escondida dentro do carro para filmar tudo. Gugu se disfarçava bastante, colocava uma peruca, uma barba e o passageiro nem desconfiava que aquele era Gugu Liberato.

Foto: Reprodução

Durante os domingos, os telespectadores viram muitos disfarces do apresentador e assistiram às pegadinhas que ele fazia com os passageiros.

5) Saída do SBT

Gugu passou 16 anos à frente do programa Domingo Legal, no SBT, e a mudança de emissora não passou impune e causou uma ebulição nos bastidores televisivos, provocando uma enorme troca de cadeiras.

No dia 25 de junho de 2009, deixou o SBT e assinou um contrato de oito anos com a Rede Record. Com um salário mensal de R$ 3 milhões, viria a comandar um programa dominical na emissora. Também tinha previsto um programa de entrevistas no canal de notícias Record News e um programa na Record Internacional.

A estreia na Rede Record se deu no dia 30 de agosto de 2009, com um programa dominical, intitulado apenas Programa do Gugu e exibido às 20h. Em maio de 2010, após sofrer com baixos índices de audiência, perdendo constantemente na Grande São Paulo, para o Programa Silvio Santos, do SBT, seu programa passou a ser exibido às 16h, após o Tudo é Possível.