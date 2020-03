Flip 2020 é adiada para novembro em decorrência do novo coronavírus

Um dos principais festivais literários do Brasil, a Festa Literária Internacional de Paraty – Flip, teve a edição de 2020 adiada em decorrência do coronavírus, conforme divulgado nesta segunda-feira (23).

O evento, que aconteceria entre os dias 29 de julho e 02 de agosto, foi remarcado para novembro deste ano ainda sem datas confirmadas, que serão, posteriormente, divulgadas pelas redes sociais.

> Saiba tudo que já foi cancelado na cultura por causa de coronavírus

> Festival virtual reúne músicos nordestinos com programação até sexta-feira (27)

> Confira os eventos culturais cancelados em Fortaleza por causa do coronavírus

"O agravamento da pandemia global do coronavírus e a necessidade de distanciamento social, com duração ainda bastante incerta, levaram a Flip a tomar as medidas cabíveis para preservar a saúde e a segurança de todos", conforme nota publicada nas redes sociais.

Outros eventos foram adiados ou cancelados por conta da pandemia tanto no Brasil quanto no mundo, a exemplo do Festival Lollapaloza Brasil, o Coachella, o Festival de Teatro de Curitiba e outros.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.