Confira os eventos culturais cancelados em Fortaleza por causa do coronavírus

Não é somente o restante do mundo que está adiando eventos devido ao temor pelo risco de contaminação do novo coronavírus. Nesta sexta-feira (13), vários equipamentos culturais de Fortaleza divulgaram o cancelamento e/ou adiamento de atividades que ocorreriam neste fim de semana para evitar a disseminação do vírus.

A medida alinha-se a inúmeras outras tomadas em escala global. No Brasil, foram cancelados eventos como o Lollapalooza, São Paulo Fashion Week e Festival de Teatro de Curitiba, por exemplo; já no mundo, cantores como Céline Dion, Cher e Bob Dylan, e festivais como South by Southwest e Coachella, nos Estados Unidos, também anunciaram adiamento.

Abaixo, veja o que não vai mais acontecer em Fortaleza devido à situação.

RELANÇAMENTO DO LIVRO DE GABRIEL O PENSADOR

O evento de relançamento do livro "Um Garoto Chamado Rorbeto", de Gabriel O Pensador, na Capital, marcado para esta sexta-feira (13), foi cancelado. Em nota, a assessoria informou que quem comprar o livro hoje, porém, receberá o exemplar autografado e um vídeo exclusivo do autor, que poderão ser retirados a partir de segunda-feira (16). A passagem de Gabriel por Fortaleza inclui ainda participação no projeto Escola Parceira da Leitura neste sábado (14), no Cineteatro São Luiz. Esta está confirmada.

CAIXA CULTURAL FORTALEZA

Em nota divulgada nesta sexta-feira (13), a Caixa Cultural Fortaleza informou que vai interromper temporariamente as atividades como medida de prevenção ao coronavírus. Ainda não há previsão de quando o equipamento voltará a funcionar, mas, segundo o comunicado, o retorno das atividades será anunciado.

ESPETÁCULO DE MIGUEL FALABELLA E ZEZÉ POLESSA

Agendado para acontecer neste fim de semana no Theatro Via Sul Fortaleza, o espetáculo “A Mentira” – com versão e direção de Miguel Falabella e com Zezé Polessa no elenco – foi cancelado. Ainda não há previsão de quando a montagem será apresentada na cidade, mas haverá anúncio da nova data para a apresentação.

ESPETÁCULO CHAVES - UM TRIBUTO MUSICAL

A turnê do espetáculo "Chaves - Um Tributo Musical", com sessões previstas para este sábado (14) e domingo (15), no Teatro RioMar Fortaleza, foi adiada por tempo indeterminado. Os ingressos já adquiridos para as sessões valerão para as novas datas, ainda a serem confirmadas. Quem optar pelo reembolso da compra, deverá seguir os seguintes procedimentos: para ingressos adquiridos na bilheteria, as solicitações de reembolso deverão ocorrer até o dia 12 de abril de 2020, no mesmo local da compra, mediante apresentação de documento de identidade e ingressos adquiridos; para aqueles adquiridos pela internet, o estorno será feito automaticamente; já o prazo para reembolso, no cartão de crédito, ocorrerá na próxima fatura ou na subsequente e, no cartão de débito, com 20 dias úteis diretamente na conta. Em dinheiro, a devolução acontecerá igualmente em dinheiro.