Caixa Cultural Fortaleza interrompe atividades temporariamente por prevenção ao coronavírus

Em nota divulgada nesta sexta-feira (13), a Caixa Cultural Fortaleza informou que vai interromper temporariamente as atividades como medida de prevenção ao coronavírus.

Ainda não há previsão de quando o equipamento voltará a funcionar, mas, segundo o comunicado, o retorno das atividades será anunciado.

Confira a nota, na íntegra, abaixo:

Trabalhos

Importante espaço para difusão das artes na cidade, a Caixa Cultural Fortaleza realiza vários eventos de modo a difundir o trabalho de realizadores locais e nacionais.

Neste fim de semana, aconteceria, no sábado (14), um encontro com educadores sobre a temática “Mediação Teatral - Ações Pedagógicas para Arte-educadores”.

Já no domingo (15), a atividade “Fim de tarde no jardim da imaginação” promoveria um momento de vivência coletiva com a Kundalini Yoga.