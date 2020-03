Epidemia de coronavírus é motivo de cancelamento de eventos culturais ao redor do mundo

A epidemia de coronavírus tem impedido diversos eventos culturais internacionais de seguirem o fluxo previsto. Na Ásia e na Europa, shows, estreias de filmes e feiras foram cancelados ou adiados devido ao temor de propagação do vírus na aglomeração de pessoas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta terça-feira (3) que já foram registrados 90.893 casos de coronavírus no mundo, com 3.110 mortes. Em 12 novos países foram reportados os primeiros casos e 21 têm somente um caso confirmado.

No Brasil, com 9 casos confirmados, distribuídos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, não houve ainda nenhum evento cancelado ou adiado em consequência da epidemia.

Música

O grupo sul-coreano BTS cancelou quatro shows que aconteceriam em abril em Seul, na Coréia do Sul, por conta do novo coronavírus. Segundo os artistas, os eventos ainda não foram remarcados pela segurança do público, visto que a escala de contágio era imprevisível.

Já o grupo de rock Green Day também cancelou shows que faria pela Ásia por conta do vírus. As apresentações aconteceriam em Singapura, Bangkok, Manila, Taipei, Hong Kong, Seoul, Osaka e Tóquio. Os shows da banda programados para a Europa ainda não sofreram alterações.

Cinema

Na China, estreias de filmes nos cinemas do País devem ser adiadas, visto que os equipamentos permanecem fechados devido ao vírus. O live-action de "Mulan" e "No Time to Die", filme de James Bond, estão entre as produções em análise.

Também há indicações de que "O Grito" e "Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica" tenham seus lançamentos atrasados na Itália, onde o número de casos de coronavírus saltou recentemente para 400.

Esse aumento também impactou a produção do filme "Missão Impossível 7", de Tom Cruise. A Paramount tinha programado três semanas de filmagens em Veneza, mas com o alerta dado pelo governo italiano, os produtores do filme anunciaram uma pausa nas gravações. Todos os museus de Veneza também foram fechados e eventos culturais e esportivos foram cancelados.

Eventos culturais

Motivada pela epidemia, a Bienal de Arquitetura de Veneza anunciou novas datas para a edição deste ano. O evento que aconteceria de 23 de maio a 29 de novembro, terá apenas metade de sua duração atual, tendo início somente em 29 de agosto. Segundo a organização, as mudança de datas é consequência de medidas que restringem viagens internacionais adotadas por diversos governos.

No rol de eventos internacionais impactados pelo coronavírus também estão feiras de livros em Bolonha, Paris e Londres, além do Salão Internacional do Móvel em Milão.

*Com informações da agência Folhapress