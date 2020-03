Bahia confirma primeiro caso de coronavírus do Nordeste e o 9º do País

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou, na manhã desta sexta-feira (6), o primeiro caso de coronavírus no estado. Este é o primeiro caso confirmado na região Nordeste e o 9º do País.

De acordo com o órgão, a paciente é uma mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, que retornou da Itália no dia 25 de fevereiro. Na Europa, ela circulou pelas cidades de Milão e Roma.

Ainda segundo a Sesab, a mulher manifestou os sintomas no Brasil. As primeiras amostras para teste foram coletadas em um hospital privado de Salvador e enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. A paciente está em casa, em isolamento e com quadro assintomático.

Na última quinta-feira (5), o Ministério da Sáude havia confirmado o oitavo caso da doença. O Brasil tem 636 casos suspeitos e nove confirmados até o momento.

Ceará

Quatorze pacientes são testados para o novo coronavírus no Ceará, 11 deles estão em Fortaleza. Outros 20 casos suspeitos já foram descartados. Até o momento, 34 casos suspeitos foram reportados ao Ministério da Saúde.

O município de Eusébio apresentou dois casos suspeitos e um deles já foi descartado. Jijoca de Jericoacoara investiga outros dois casos.