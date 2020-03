Ceará continua com 14 casos suspeitos de coronavírus, mas 20 já foram descartados

O número de casos suspeitos no novo coronavírus no Ceará permanecem em 14, conforme boletim epidemiológico divulgado no fim da tarde desta quinta-feira (5) pela Secretaria da Saúde do Ceará. Contudo, o número de casos descartados aumentou para 20, ou seja, o Ceará passou para um total de 34 notificações da doença desde o início da circulação do vírus no Brasil.

A cidade que permanece com o maior número de casos suspeitos é Fortaleza, com 11 pessoas. Contudo, também há mais pacientes com o coronavírus descartado, que somam 16. Um novo caso suspeito foi verificado em Eusébio, que já descartou um outro caso. Já Jijoca de Jericoacoara permanece com os mesmos dois casos suspeitos do boletim anterior, desta quarta-feira (4).

Outros três municípios tiveram um caso suspeito já descartado cada. São eles Sobral, Crateús e Caucaia.

Oito casos no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou também nesta quinta-feira (5) a ocorrência de oito casos confirmados no Brasil. Seis deles estão em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo.

Dois dos casos de São Paulo já são de pacientes que adquiriram o vírus dentro do próprio país. Um deles é parente do primeiro infectado confirmado, um homem de 61 anos que viajou para a Itália. O outro teve contato com este parente e acabou recebendo também o vírus.