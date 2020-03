Ministério da Saúde confirma 8 casos de coronavírus no Brasil

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (5), o Ministério da Saúde confirmou 8 casos do novo coronavírus no País.

Seis pacientes têm histórico de viagem ao exterior, dois foram contaminados por transmissão local, dentro do Brasil, através do primeiro paciente confirmado em SP.

Os últimos dados fornecidos pela Pasta são: 8 casos confirmados, 636 suspeitos e outros 378 casos descartados. Há seis casos em São Paulo, um no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro.

O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, também alertou que, nos testes, as confirmações dos casos para a Influenza A (gripe H1N1) estão aumentando.

Com o aumento do vírus no Brasil, diversas informações falsas são divulgadas a respeito, o Sistema Verdes Mares desmistificou as principais dúvidas, saiba mitos e verdades sobre a doença.