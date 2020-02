Saiba mitos e verdades sobre o novo coronavírus

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil monitora 182 casos suspeitos do coronavírus, um já foi confirmado. No Ceará, seis ocorrências estão sendo supervisionadas.

Com o avanço do vírus, diversas informações falsas são divulgadas a respeito. Reunimos as principais dúvidas e desmistificamos as informações, que são importantes na prevenção da doença.

É perigoso abrir encomendas e cartas que chegam da China



Mito. O vírus não sobrevive muito tempo em objetos, portanto, não há riscos.

As máscaras não protegem do coronavírus



Mito. As máscaras são protetoras mas não evitam a doença. Nariz e boca devem estar protegidos e a máscara deve ser trocada caso esteja úmida.

O vírus não se propaga em climas quentes



Mito. Especialistas confirmam que o vírus é de clima frio, mas também é capaz de se propagar, com dificuldade, em climas quentes. O vírus também é ultrassensível à radiação do sol e à luz ultravioleta, mas, não é impossível que haja uma epidemia em lugares com estes climas.

A vacina da pneumonia protege contra o coronavírus



Mito. A vacinação é recomendada por evitar doenças respiratórias, mas ainda não existe uma vacina específica contra o Covid-19, mas mais de 20 já estão em teste, segundo a OMS.

O Covid-19 é transmitido por picadas de mosquito



Mito. A transmissão é feita, principalmente, pelo contato com pessoas infectadas, através de gotículas expelidas quando a pessoa doente tosse ou espirra, explica a OMS. Não existe qualquer evidência que suporte a alegação de que este vírus pode ser transmitido através de insetos.

Mesmo com máscaras, as pessoas podem ser contagiadas



Verdade. Não é só pelas vias respiratórias que podemos nos contaminar com o vírus. Se caso uma pessoa estiver com máscara em um transporte coletivo, e encostar em um local contaminado com as mãos e coçar os olhos, pode ser contaminada.

Qualquer pessoa pode contrair o coronavírus



Verdade. Apesar de idosos e pessoas com alguma doença de base (como diabetes e problemas cardíacos) estarem no grupo de risco, não é impossível que o vírus contamine outras pessoas, inclusive crianças.

A máscara N95 é a mais apropriada para a prevenção do novo vírus



Verdade. Essas máscaras são diferentes das comuns máscaras cirúrgicas, com a N95, mesmo que gotículas não conseguem entrar em contato com a pele de quem usa.

Ainda não existe tratamento específico



Verdade. Apesar de não existir tratamento específico, é indicado repouso e ingestão de bastante água. Analgésicos e antitérmicos também estão sendo utilizados para tratar a doença.

Os sintomas são parecidos com os de uma gripe normal



Verdade. Os sintomas são: febre, tosse e falta de ar. Os processos de cura também são semelhantes aos da gripe.