Coronavírus: o que fazer para evitar a doença ou transmitir o vírus em 12 atitudes

1. Lavar corretamente a mão, até a metade do pulso (vídeo)

2. Escolha o álcool gel certo

Usar álcool gel - apenas o 70% é o recomendado - para limpar as mãos antes de levá-las ao rosto, especialmente em áreas como olhos, nariz e boca.

3. Ao espirrar ou tossir, é recomendável...

Colocar o antebraço ou um lenço na frente do nariz e boca. O ideal é que, ao tossir ou espirrar, o indivíduo use ainda um lenço de papel para cobrir o nariz e a boca. Caso a pessoa não tenha um lenço, deve tossir ou espirrar no antebraço. Jamais na mão.



Utilize lenço descartável para higiene nasal. Evitar sair de casa, caso apresente algum sintoma da gripe.



4. Evitar aglomerações e multidões

Evite os horários de mais aglomeração nos transportes públicos e supermercados.



5. Quando usar a máscara

Pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, espirros ou dificuldade em respirar, mesmo quando procuram atendimento médico, para proteger as pessoas ao seu redor.

Pessoas (incluindo familiares) que prestam atendimento a pessoas com sintomas respiratórios.

Profissionais de saúde, quando entram em uma sala com pacientes ou quando tratam um indivíduo com sintomas respiratórios e de acordo com o tipo de atendimento que será prestado.



6. Quais os pontos do meu corpo para ter mais cuidado?

Além das mãos, que devem estar sempre limpas, evite tocar nariz, olhos e boca.



7. Manter a distância de no mínimo 1,5m de pessoas espirrando ou tossindo

A doença se transmite por gotícula, até 2 metros, em contato próximo a pessoas infectadas. Também atinge superfície. Se o vírus ficar vivo, dependendo da temperatura, pode sobreviver por dias.



8. Quais objetos devem sempre estar higienizados?

Limpar com álcool objetos tocados frequentemente, como:

celulares

maçanetas

portas

teclados

corrimões

apoio em transporte público

braços de cadeira

botões de elevador, caixa eletrônico, etc

Estudos avaliados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que o vírus pode persistir nas superfícies por algumas horas ou, até mesmo, vários dias. Isto pode variar e depende das condições do local, do clima e da umidade do ambiente.

9. Evitar cumprimentar

Nada de aperto de mãos, abraço ou beijo no rosto



10. Itens pessoais

O Ministério da Saúde alerta também para que não seja feito o compartilhamento de itens pessoais, como talheres e toalhas.



11. O que mata o vírus?

O novo coronavírus pode ser morto por produtos de limpeza desinfetantes de fácil acesso, como álcool 70%, água sanitária e até com a combinação de água e sabão.

12. Como manter a minha casa ou meu ambiente de trabalho

Além do citado no item 8, é preciso limpar regularmente o ambiente em que você está e mantê-lo ventilado. Em cômodos sem janelas ou nos quais é necessário controlar a temperatura, a principal forma de garantir a qualidade do ar é manter os filtros de ar em bom estado e em dia.