Diário do Nordeste lança cartilha com informações sobre o coronavírus

A OMS (Organização Mundial da Saúde) decidiu, nesta quarta (11), declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo.

Diante de uma projeção de aumento de casos do novo coronavírus nas próximas semanas, o Ministério da Saúde brasileiro pediu a cinco hospitais filantrópicos de excelência no país que usem recursos e pessoal envolvidos hoje em projetos desenvolvidos no SUS no enfrentamento da epidemia.

A doença ainda tem uma taxa de letalidade baixa, mas tem preocupado autoridades da saúde e a sociedade devido ao aumento expressivo no número de casos. Por causa disso, o Diário do Nordeste separou as principais informações que você precisa saber sobre o assunto.

Baixe a cartilha e se informe:

