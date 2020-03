Secretaria de Saúde do RJ confirma o 5° caso de coronavírus no Brasil

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, na tarde desta quinta-feira (5), o primeiro caso do coronavírus no estado, sendo o 5° do país, informa o G1. Os outros casos são provenientes do estado de São Paulo.

Ainda não há informações sobre a identidade ou estado de saúde do paciente.

A informação do caso é oficial, mas ainda não foi notificada pelo Ministério da Saúde. O Secretário de Saúde do estado fará entrevista coletiva ainda na tarde de hoje para ceder mais detalhes.

O 4° caso foi confirmado hoje pelo Ministério da Saúde, após o teste de contraprova do paciente resultar positivo, mesmo sem sintomas aparentes.

No Brasil, já são 531 casos suspeitos e outros 315 casos já foram descartados.