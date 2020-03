Festival virtual reúne músicos nordestinos com programação até sexta-feira (27)

Waldonys, Marcos Lessa, Felipe Adjafre, Isaac Cândido e Lucinha Menezes são alguns dos cearenses que participarão do Festival virtual “Ô de Casa”, a ser realizado pela primeira vez nesta semana. A atividade, pensada diante do cenário de isolamento social imposto pelo coronavírus, reunirá mais de 40 músicos nordestinos, de terça (24/03) a sexta-feira (27/03), das 16h às 21h (horário de Brasília).

A iniciativa foi da cearense Luciana Araújo, cantora e compositora cearense radicada em Portugal. Diante da pandemia, ela decidiu entrar em contato com alguns músicos mais próximos e o evento acabou ganhando uma maior proporção, quando outros artistas começaram a se interessar pelo festival.

“Levar a alegria da nossa música nordestina a quem está em casa neste momento nos aproxima ainda mais, apesar desta situação tão delicada de isolamento”, diz Luciana.

As apresentações do “Ô de Casa” têm duração de 30 minutos cada e podem ser vistas por meio da conta do Instagram de cada artista. Veja abaixo a programação completa:



TERÇA 24 DE MARÇO

16:00 - Luciana Araújo apresentação do Festival @lucianaaraujomusica

16:30 - Isaac Cândido @isaaccandidojr

17:00 - Bel Girão @isabelgirao

17:30 - Edinho Vilas Boas @edinhovilasboas

18:00 - Levi Castelo Branco @levicastelobranco

18:30 - Glad Azevedo @gladazevedo

19:00 - Camila Masiso @camilamasiso

19:30 - Leo Mucuri @leomucuri

20:00 - Symara Tâmara - @symaratamara

20:30 - Rafael Lessa @rafaeulessa

QUARTA 25 DE MARÇO

16:00 - Marcos Lessa @marcoslessa

16:30 - Luciana Araújo @lucianaaraujomusica

17:00 - Beto Paiva @betopaivaoficial

17:30 - Felipe Adjafre @felipeadjafre

18:00 - Nonato Lima @nonatolima_oficial

18:30 - Mel Mattos @melmattosoficial

19:00 - Léo Pinheiro @leopinheirodj

19:30 - Paulo Façanha @paulofacanhaoficial

20:00 - Waldonys @waldonys_

20:30 - Rebeca Camara @rebecacamara

21:00 - Negah Jacy @negahjaci

QUINTA 26 DE MARÇO

16:00 - Márcia Pequeno @marciapequenooficial

16:30 - Lucinha Menezes @lucinha_menezes_cantora

17:00 - Adelmo Casé @adelmocase

17:30 - Anastácia Lia @anastacia_lia

18:00 - Iury Matias @iury.matias.oficial

18:30 - João Marinho @joaomarinhojr

19:00 - Adelson Viana @adelsonviana

19:30 - Marcio Dhiniz @marcio_dhiniz

20:00 - Nosly Marinho @noslymarinho

20:30 - Cesar Nascimento @cesarnascimento61

21:00 - Pedro Frota @pedrofrotamusica

SEXTA 27 DE MARÇO

16:00 - Samir Trindade @samirtrindade

16:30 - Verônica Bonfim @negaluxenta

17:00 - Sueldo Soaress @sueldosoaressoficial

17:30 - Serrão de Castro @serrao_de_castro

18:00 - Sami Tarik @executivo_do_pandeiro

18:30 - Riccelly Guimarães @riccellyguimaraes

19:00 - Caio Padilha @fotosdepadilha

19:30 - Erick Von Sohsten @erickvonsohsten

20:00 - Dinho Zamorano @dinho.zamorano

20:30 - Rayane Fortes @rayanefortes

