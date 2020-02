Conheça os cinco sobrinhos de Gugu que vão herdar R$250 milhões

Além de Rose Miriam e os três filhos de Gugu Liberato, personagens que estão tendo uma batalha jurídica por uma grande herança, outros familiares estão envolvidos. Segundo o Jornal Extra, no testamento deixado pelo apresentador, cinco sobrinhos terão direito a 25% de todo patrimônio, ou seja, uma fortuna avaliada em cerca de R$ 250 milhões. Até o momento, nenhum deles se pronunciou publicamente sobre os valores.

Três dos sobrinhos são filhos de Amandio Liberato, de 68 anos, o irmão mais velho de Gugu. Alexandre Liberato, de 35, reside em Piracicaba, onde adminstra com a mulher, Raquel, a franquia de um instituto de beleza. Em fotos recentes publicadas em uma rede sociai, o familiar do apresentador mostrou uma longa viagem pela Europa.



Alexandre com Raquel em viagem pela Europa Foto: Reprodução/Instagram

André Liberato, de 32 anos, também filho de Amandio, trabalhava junto do tio e cuidava da área comercial dos programas do apresentador. Ele é irmão de Amanda, de 31, chef de cozinha. ELa já trabalhou em restaurante de São Paulo e, atualmente, comanda a Confeitaria Afetiva.



Os outros dois sobrinhos são filhos de Aparecida Liberato, a curadora do espólio. São de todos eles os herdeiros mais discretos. Raramente aparecem em público e mantêm as redes sociais restritas aos amigos. Rodrigo Caetano, de 34 anos, e Alice Caetano, de 32, que já trabalhou com marketing e, fã de moda, teve um site sobre looks de viagem.





Dias depois da morte de Gugu, Alice chegou a lembrar do tio numa postagem. “A paixão por ver as pessoas felizes era a mesma que ele tinha pela família, um amor que nunca vi igual. Prezava pela união, cumplicidade e amor”.