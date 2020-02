Colunista revela fotos do companheiro de Gugu; assessoria afirma que homem em foto é "amigo"

O colunista Leo Dias divulgou, na manhã desta sexta-feira (7), fotos de Gugu Liberato com Thiago Salvatico. De acordo com o colunista, o rapaz vivia na Alemanha e mantinha o caso em sigilo com o apresentador. Procurada pelo portal da revista Quem, a assessoria de Gugu comentou a notícia informando que os dois eram apenas amigos.

As imagens divulgadas por Leo Dias são de uma viagem feita pelo apresentador para Singapura, na Ásia, onde passou alguns dias com Thiago. "O cara morre e aí o mundo se vê no direito de falar o que quer. Triste ver que meu amigo Gugu nem podia ter um amigo que isso vira caso. Muito triste por ele, pela mãe e por três adolescentes que sofrem a morte do pai vendo esse tipo de coisa", respondeu Esther Rocha, assessora da família.



Veja imagens:



Segundo Leo Dias, ao ficar ciente da trágica morte de Gugu Liberato, o suposto namorado do apresentador utilizou o Instagram para expressar a dor que sentia com a perda. Ele comentou em pelo menos duas fotos as legendas: “Eternos serão os nossos lanços, Toninho. Descanse em Paz e “Sem palavras #guguliberato”.

O colunista também informou que entrou em contato com Thiago em 23 de dezembro de 2019 por meio de um telefone comercial. Após o jornalista se identificar, ele ficou mudo e, em seguida, pediu para ligar mais tarde. Depois disso, não atendeu mais aos telefonemas e não respondeu as mensagens. O jornalista afirmou ainda que tentou entrar em contato com outros dois homens com quem Gugu teria tido algum relacionamento, mas sem sucesso.