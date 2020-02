BBB 20: Petrix é eliminado com 80% dos votos em paredão quádruplo

O ginasta Petrix Barbosa foi o segundo eliminado do BBB 20, depois de paredão quádruplo disputado na noite desta terça-feira (4). Em meio a situações que levaram o público a acusá-lo de assédio a outras participantes dentro do confinamento, Petrix teve um total de 80,27% dos votos do público para deixar programa. Ele enfrentou a berlinda contra Hadson (18,63%), Pyong (0,66%) e Babu (0,44%).

Ainda nesta segunda-feira (3), a polícia do Rio de Janeiro entregou ao departamento jurídico da TV Globo uma intimação contra Petrix, que deverá prestar depoimento até esta sexta (7) para as investigações sobre assédios praticados contra outras participantes. Até o momento da eliminação, a produção do programa ainda não havia informado ao ginasta sobre a convocação.

Desde a primeira festa do BBB20, Petrix tem sido acusado pelos internautas de assediar as mulheres da casa. Na ocasião, o atleta apertou e balançou os seios de Bianca Andrade. Após a repercussão do caso, a digital influencer negou ter se sentido desconfortável com a atitude de Petrix.

Na madrugada da última quinta-feira (30), o atleta voltou a ser acusado de assédio após passar suas partes íntimas na cabeça de Flayslane. No mesmo dia, o esportista esfregou o quadril em Boca Rosa durante um abraço. Horas depois do término da festa, Petrix foi advertido pela produção do programa no confessionário da casa, e pediu desculpas às participantes.



Casa de Vidro

Ivy e Daniel foram os escolhidos da Casa de Vidro para entrarem no programa Reprodução/TV Globo

Em outro momento de decisão do público, os confinados na Casa de Vidro escolhidos para entrar na casa foram Ivy e Daniel. Com 61,45% dos votos, Ivy levou a melhor sobre Renata. Já na disputa masculina, Daniel teve 58,83% da preferência do público contra Caon.