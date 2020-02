Novos candidatos do "Big Brother" chegam à casa de vidro

O grupo que disputa uma vaga no Big Brother Brasil 20 já está devidamente instalado em sua residência temporária: a casa de vidro, localizada no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro. Caon, Daniel, Ivy e Renata ficarão por lá até terça-feira (4), quando a votação que decide os escolhidos a integrar o reality termina.



Com apenas uma vaga feminina e uma masculina, a votação do público é entre Caon e Daniel, para completar o time dos homens, enquanto Ivy e Renata disputam a vaga destinada às mulheres. As votações serão abertas neste sábado (1º).



O espaço, aberto à visitação e interação do público que passeia pelo Shopping, conta com quatro camas, banheiro e uma despensa. O primeiro encontro entre os novos candidatos foi de muita festa.



A primeira vez que a Casa de Vidro surgiu foi no BBB 9. O recurso foi retomado no BBB 11 e BBB 13. Os participantes da casa não sabem que mais duas pessoas vão entrar no elenco.



Paredão



O primeiro eliminado do BBB 20 foi o surfista Lucas Chumbo, que saiu com mais de 75% dos votos. A disputa dele foi com Bianca Andrade, a Boca Rosa. Chumbo se viu envolvido em algumas polêmicas de machismo na casa, e o público não o perdoou.



Polêmica



E por falar em polêmicas, muitas delas permeiam as primeiras semanas de reality. O ginasta Petrix já foi chamado duas vezes a atenção por supostos assédios contra Bianca Andrade e Flayslane.



Já outros brothers já reclamaram da falta de beleza das competidoras e despertaram até mesmo a raiva de famosos fora da casa, como a da atriz Bruna Marquezine.