BBB20: Polícia entrega intimação contra Petrix e ele terá que deixar o programa

Após uma série de acusações de assédio contra Petrix Barbosa, a Delagacia Especial da Mulher de Jacarepaguá entregou na tarde desta segunda-feira (3) uma intimação contra o atleta no departamento jurídico da TV Globo. Segundo o colunista do portal Uol Notícias, Hugo Gloss, Petrix precisa sair da casa até sexta-feira (7), quando deverá prestar seu depoimento.

Desde a primeira festa do BBB20, Petrix tem sido acusado pelos internautas de assediar as mulheres da casa. Na ocasião, o atleta apertou e balançou os seios de Bianca Andrade. Após a repercussão do caso, a digital influencer negou ter se sentido desconfortável com a atitude de Petrix.

Petrix tocou nos seios da Boca Rosa enquanto ela estava aparentemente alcoolizada na primeira festa da edição. Reprodução

Na madrugada da última quinta-feira (30), o atleta voltou a ser acusado de assédio após passar suas partes íntimas na cabeça de Flayslane. No mesmo dia, o esportista esfregou o quadril em Boca Rosa durante um abraço. Horas depois do término da festa, Petrix foi advertido pela produção do programa no confessionário da casa, e pediu desculpas às participantes.

O atleta esfregou suas partes íntimas na cabeça de Flayslane. Reprodução

Caso o confinado saia do reality no paredão desta terça-feira (4), ele será ouvido após a eliminação. Ele foi indicado por Pyong durante a prova do líder da última quinta-feira (3O ).

A OAB Mulher RJ publicou uma nota de repúdio sobre o caso. "É extremamente preocupante que comportamentos como esses sejam veiculados em rede nacional de forma naturalizada", diz trecho da nota.