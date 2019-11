Linhas de cosméticos artesanais produzidas a partir do grão de café

O cheirinho de café, item presente em variadas refeições de muitas famílias no mundo inteiro, agora pode ser sentido em diferentes produtos capilares e corporais. A novidade faz parte da linha de xampu, condicionador, máscara e selador, livre de agentes químicos e fabricada manualmente por Herileide Rodrigues ou Leyde, como a cosmetóloga é conhecida no meio profissional.

Grão natural do café é matéria-prima de cosméticos Helene Santos

Além de se apropriar de técnicas caseiras para produzir os cosméticos, a profissional trabalha de maneira sustentável e sem desperdício de matéria-prima. Ou seja, o pó do café, resultante do processo de fabricação da linha capilar, é reaproveitado na confecção de esfoliante corporal e no adubo das plantas, também utilizadas nas fórmulas dos cosméticos.

Segundo a cosmetóloga, o xampu que compõe a coleção café é indicado para o crescimento, reconstrução, fortalecimento, maciez e brilho do cabelo. "

O uso frequente da linha garante a manutenção da cor dos fios", garante.

A máscara de hidratação é a "Essência de Leyde". A denominação é uma homenagem a sua criadora. A base do produto contém vitaminas da alfavaca, babosa, cacau, algas marinhas e tutano.

Além de reconstruir os fios, a máscara é recomendada para hidratação profunda. Por isso, o ideal é aplicá-la a cada 15 dias, apenas do meio para as pontas. O contato do produto com a raiz pode causar queda dos fios.

O uso do selador, quando aplicado com a prancha, tantos nos cabelos lisos quanto nos cacheados, retira todos os fios quebrados. "O cosmético funciona como plástica capilar", explica .

A linha capilar é composta por xampu, condicionador, máscara e selador. Além de produzidos manualmente, os produtos são livres de agentes químicos Helene Santos

Convicção

O despertar da cabeleireira pela criação artesanal de produtos de beleza teve uma dose de incentivo da mãe, a raizeira Bia Rodrigues. Leyde cresceu em meio a espécies de plantas cultivadas no espaçoso quintal da casa dos pais, situada na Barra do Ceará, em Fortaleza.

Curiosa por natureza, a menina observava a rotina da mãe fazendo chá, mel e garrafada, produtos que, segundo o relato cheio de memória afetiva da cosmetóloga, até hoje curam gripe e outras enfermidades da família e da vizinhança.

"A partir dessa vivência, comecei a mexer com plantas também e me veio a ideia de adquirir conhecimento no manuseio dos extratos para produzir os cosméticos", confessa Leyde Rodrigues.

No entanto, até chegar à fórmula desenvolvida com o grão do café, a cosmetóloga participou de diversos cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento na área.

"Comecei fazendo cremes para hidratação corporal, depois fiz diversos cursos na fabricação de xampu e, de experimento em experimento já se foram 14 anos de muito trabalho na produção de cosméticos caseiros", ressalta especialista.

Cuidadosa com os efeitos dos produtos desde as primeiras experiências, Leyde faz questão de testar as fórmulas nela mesma, antes de apresentá-las ao público.

O pó do café é reaproveitado na produção de esfoliante natural Helene Santos

Tipos de cosméticos

A fabricação, iniciada timidamente, apenas com a linha corporal, caiu no gosto das frequentadoras do espaço de beleza que Leyde mantinha em casa. Atualmente, ela tem diversas opções de esfoliante corporal e facial, sais, protetor solar, batom, xampu, condicionador, máscara, pasta e selador capilar.

Os esfoliantes de pitanga e acerola com leite condensado são outras opções produzidas pela cosmetóloga. "