Lilia Cabral celebra estreia da versão de "Maria do Caritó" para o cinema: "Chega a emocionar mais"

Depois de fazer milhares de espectadores gargalharem e se encantarem com a história de Maria do Caritó, ao longo de cinco anos, no teatro, Lilia Cabral retorna com a carismática protagonista no cinema. A estreia mundial da produção será neste sábado (31), na programação da 29ª edição do Festival Cine Ceará, que se inicia nesta sexta (30) e segue até o dia 6 de setembro.

A atriz, que estará presente na primeira exibição, no Cineteatro São Luiz, contou em entrevista exclusiva por telefone ao Verso, que inicialmente não tinha a pretensão de fazer a adaptação para a sétima arte.

"Assim como (o longa) Divã, todo mundo chegava perto de mim e dizia: 'Ah, você também vai fazer o filme?'. Eu era a primeira a dizer não, porque realmente não pensava. Quando começamos a viajar, começamos pelo Sul e eu pensava: será que as pessoas vão entender essa forma de ser do Nordeste, a prosódia? Como a gente, eles vão entender esse sentimento? Só que foi um sucesso total em todo lugar. Quando chegou no Nordeste e foi uma comoção, aí eu passei a pensar em fazer o cinema".

Como o título indica, o filme retrata costumes tipicamente nordestinos e acompanha as emoções de Maria, uma mulher solteira e virgem que nasceu de um parto complicado e por isso o pai ofereceu-lhe a São Djalminha, um santo que ninguém conhece. Tida como uma mulher milagreira na região onde mora, ela luta contra o destino traçado e executa simpatias para conseguir um marido. Com a chegada do circo e a previsão de uma cigana, ela decreta para si: 'vai deixar o caritó'.

Lilia adianta que quem assistiu ao espetáculo vai vivenciar outras sensações com o longa. "No teatro, foi um espetáculo comovente, circense, alegre. O cinema traduz muito mais a poesia do (Escritor) Newton Moreno. Aquela melancolia, o lado patético do personagem, o lado esperançoso. Ela ficou muito contundente. Chega a emocionar mais, eu acho, não sei, sou suspeita", pondera com um sorriso de modéstia.

A atriz revela ainda que o desfecho da protagonista é diferente do apresentado até então. Segundo Lilia, o fim na telona ficou mais contemporâneo e, até, atemporal. "Cabia mais esse olhar de telespectador e ele iria se identificar muito mais com essa mulher que tem força, que não é uma babaca, só é ingênua. Mas não é porque ela é ingênua que é uma mulher sem horizonte".

Apesar de um pouco mais densa, a história continua com os pés firmes na comédia, com cenas hilárias, como ficou famoso nos palcos do País. "Quero muito que as pessoas vão lá e se divirtam bastante".

Cine Ceará

No sábado, o festival terá uma exibição especial de Maria do Caritó, às 19h, junto com uma homenagem a Lilia Cabral. A atriz conta que ficou surpresa com o prêmio. "Pensei, ah, caramba, deve ser pelo conjunto da obra", ri e expõe mais uma vez a simplicidade clara durante toda a conversa. "Quando pensei em transformar para o cinema, nas minhas primeiras reuniões, imagina se passava pela minha cabeça que no dia 31 de agosto, eu iria receber uma homenagem. Mas quando vem alguma coisa assim, que a gente não espera, você fica tão feliz de saber que isso tudo não foi em vão. Só tenho a agradecer".

A 29ª edição do Cine Ceará irá homenagear também a atriz Fernanda Montenegro e o cineasta cearense Karim Aïnouz, protagonista e diretor do filme A vida Invisível, que abre a programação do festival. Assim como o ator Matheus Nachtergaele.

Volta para a TV

Depois do lançamento de Maria do Caritó em Fortaleza, Lilia Cabral fará uma maratona de divulgação do longa. Ela acompanhará a exibição do filme em Recife, Salvador e São Paulo. Além de viajar aos Estados Unidos para o Festival de Cinema Brasileiro de Miami 2019, em setembro.

No longa, a atriz vive uma mulher solteira e prometida a um santo, que vê, na chegada do circo à cidade, a chance de viver o amor verdadeiro FOTO: SELMY YASSUDA

Paralelo a isso, a atriz se dedica, atualmente, às gravações de "Todas as mulheres do mundo", nova série da Globo. Com roteiro de Jorge Furtado e direção de Patrícia Pedrosa, o trabalho é uma adaptação da obra de Domingos de Oliveira, dramaturgo que faleceu em março deste ano.

A atração será composta por 12 episódios, com histórias independentes. Em uma delas, Lilia fará a mãe de Emílio Dantas.

"Essa é uma semana de externas, estamos gravando no Alto da Boa Vista. É um trabalho extremamente adorável de fazer. Estamos como se fosse em uma praia, sabe? Aquela bem gostosa! Que queima, mas não torra (sorri). Quando acaba o dia, todo mundo sai feliz, ninguém sai desesperado, querendo ir embora. O texto é lindo, carinhoso, poético. É uma homenagem o Domingos de Oliveira".

Programação 29º Cine Ceará - Sexta-feira (30)

Solenidade de abertura

19h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro).

Ingressos esgotados

Abertura do 29º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema, com homenagem a Karim Aïnouz e exibição especial de "A vida invisível", longa de ficção do diretor cearense. Ficha técnica 139 min, classificação indicativa: 16 anos.

Música na praça

A partir das 19h, na Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro).

Aberto ao público

Intervenção artística do grupo cearense Pifarada Urbana e show do cantor Marcos Lessa, a partir das 23h, após a solenidade de abertura do festival.