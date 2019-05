Google elege os melhores aplicativos de 2019

O Ano de 2019 ainda não chegou nem à metade, mas o Google já elegeu os aplicativos mais inovadores para Android. A empresa selecionou nove apps no Google Play Award Winners. A premiação buscou o trabalho de desenvolvedores que prezaram pela qualidade e impulso em inovação do sistema operacional. Os indicados deste ano foram selecionados em nove categorias diferentes. Todos criaram experiências únicas para os usuários. A divulgação dos escolhidos ocorreu durante o evento Google I/O e o anúncio do Android 10 (Q).

Para chegar aos apps selecionados, foram considerados fatores como experiência do usuário, impacto causado na sociedade e o nível de qualidade de seus conteúdos. Jogos de ação e aplicativos de acessibilidade foram escolhidos. A edição 2019 ganhou mais três categorias: mais inovador, jogo mais bonito e melhor experiência de sala de TV.

Entre os vencedores, estão apps como o Envision AI, que oferecem mais independência às pessoas com deficiência visual ao processar imagens e textos para reproduzi-los de forma precisa e rápida. O serviço também detecta automaticamente o idioma do texto e o lê no idioma do usuário.

Do mundo dos gamers, o aplicativo Shadowgun Legends foi selecionado campeão na categoria de jogo mais bonito. O jogador entra em um mundo futurista no qual a humanidade está sob ataque de um invasor alienígena mortal.

A última linha de defesa são os Shadowguns, lendários guerreiros e heróis. São mais de 200 missões em quatro mundos. Na categoria de jogo mais inovador, o vencedor foi o Marvel Strike Force. Os fãs da franquia "Vingadores" podem selecionar personagens como Iron Man, Captain America, Loki, Elektra, Dr. Estranho, Venom, entre outros.

Sociais

Além do mundo virtual, a premiação destacou aplicativos de cunho social e de relações humanas. O Wisdo, por exemplo, tem como foco o impacto social nas comunidades - é possível compartilhar sua jornada por meio da conexão de pessoas em grupos específicos para questões sobre ansiedade, maternidade, LGBT, entre outros.

Para os que buscam fugir da rotina do trabalho e do cansaço mental, a indicação é o Woebot. Ele envia mais de um milhão de mensagens por semana para ajudar os usuários com o estresse e os desafios diários, como sintomas de depressão, ansiedade, problemas de relacionamento, procrastinação, solidão, tristeza, dependência, controle da dor e muito mais. Todos os dias, o app orienta os usuários por meio de técnicas práticas com base em abordagens experimentadas e testadas, como terapia cognitivo-comportamental (TCC), Mindfulness e terapia de comportamento dialético (DBT).

Para quem quer relembrar os velhos tempos de envio de cartas, o Slowly revive o serviço. Em época de mensagens instantâneas, o app conecta as pessoas ao redor do mundo em um ritmo mais lento, com uma carta de cada vez.

Confira os vencedores da premiação: