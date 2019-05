Conheça aplicativos e sites que auxiliam noivos na organização de casamentos

Acompanhar de perto todos os preparativos para o casamento pode ser trabalhoso. Mesmo que a cerimônia seja intimista, cada ação mobiliza diversos serviços. Durante muito tempo a missão de amarrar as pontas coube às cerimonialistas, que comandavam todos os detalhes. Porém, com a revolução digital, os noivos perceberam que poderiam ser mais ativos no processo usando a internet.

O recurso das plataformas digitais tornou-se um apoio na preparação da cerimônia: desde a elaboração de convites virtuais e listas de presentes até ferramentas que permitem a organização do casamento. Com o tempo, esses acessos passaram a migrar para o smartphone, por meio de aplicativos e soluções de inteligência artificial. Assim, sites relacionados a esses apps também começaram a ser procurados.

Segundo a cerimonialista Thaís Evangelista, o verdadeiro desafio de preparar a cerimônia é não esquecer os serviços que precisam ser contratados.

A tecnologia tem ajudado muitas noivas a organizarem o grande dia, pois facilita a pesquisa e a troca de informações entre elas. Redes sociais e aplicativos de casamento têm tornado esse processo mais prático

Em 2017, foi a vez de Thaís entrar na igreja com véu e um vestido branco. Na época, baixou um aplicativo para monitorar todos os custos investidos no evento. Atualmente, recomenda o app "casamentos.Com". Disponível para iOS e Android, a ferramenta gratuita tem interface limpa e de fácil acesso, ajuda na elaboração da lista de convidados, organização da festa e lua de mel. O vasto diretório de fornecedores merece atenção. Além disso, as informações dos prestadores de serviços são detalhadas.

Também adepta aos serviços desse app, a confeiteira Nayá Perdigão, que namora há 13 anos, está prestes a casar. Ela decidiu aliar a tecnologia com o acompanhamento de uma cerimonialista.

Para mim, o que dá mais trabalho é a lista de convidados e fazer com que o casamento caiba em seu orçamento, e não o contrário. O aplicativo me ajuda bastante no controle de gastos

Outro dispositivo com funções semelhantes é o app "iCasei". Disponível para iOS e Android, mas com todos os serviços pagos, a plataforma permite a criação de um site exclusivo com informações de data, horário e local - com mapa do Google - da cerimônia e da festa. E mais, os noivos podem contar a sua história de amor com uma linha do tempo, e editar fotos e vídeos de momentos marcantes do casal.

Para criar o site, é possível escolher um layout dentre os mais de 99, todos customizáveis. A lista de presentes é destaque. Diferente das lojas, os noivos podem optar por receber seus presentes em dinheiro.

Além do celular

Beatriz Carvalho, 21 anos, optou por receber os "presentes" em dinheiro, mas por um motivo muito especial. A professora, já casada no civil, decidiu realizar a celebração religiosa quando, em agosto de 2018, seu marido viajou para fazer mestrado nos Estados Unidos. O desejo da vida a dois no exterior foi despertado. "Vamos morar fora por um período e decidimos usar uma lista virtual, onde receberemos todo o valor pago na lista pelo PayPal e converteremos para dólar".

O casal está utilizando os serviços do site "casar.com". A plataforma possui um período de teste com duração de 15 dias, após essa data todos os serviços são pagos. Ele é uma boa alternativa na confirmação dos convidados.

"Dessa forma fica mais fácil na hora de fechar o pacote no buffet, além de saber a quantidade de lembrancinhas necessárias", comenta Beatriz. Segundo ela, vasculhar a internet é uma dica. "Nas redes sociais temos acesso a milhares de inspirações. Podemos ver o trabalho dos fornecedores e pedir dicas para outras noivas", sugere.

Outro site semelhante, o "Zankyou" possibilita a criação gratuita de uma página personalizada para o casamento com uma playlist colaborativa e interação com os convidados. A cobrança é feita apenas pela lista de presentes, em que uma porcentagem é descontada sobre a cota dos presentes enviados aos noivos. Além do site, o serviço conta com um blog, com dicas e tendências, e um guia completo de empresas para auxiliar as contratações de serviços.