Sebrae/CE reconhece 155 empresas por excelência em atendimento

Com participação cada vez maior de empresas do interior, o Sebrae/CE entregou, na manhã de ontem (12), o Selo de Qualidade Sebrae para 155 empresas do setor de hospedagem, alimentação e eventos, das quais 98 fora da Região Metropolitana. A certificação, criada em 1996, é concedida a empresas que se destacam pela excelência no atendimento e na prestação de serviços ao longo do ano. A cerimônia foi realizada no evento Rotas do Ceará, projeto do Diário do Nordeste com apoio do Governo do Estado e parceria do Sebrae/CE.

"Neste ano tivemos uma ampla interiorização, expandindo o conceito de qualidade nos municípios que fazem parte das rotas turísticas", destacou Alci Porto, diretor técnico do Sebrae/CE. "Isso é muito importante porque nós estamos descentralizando o setor, antes concentrado na Região Metropolitana, para polos do interior".

O Sebrae destaca que o Selo tem o objetivo de estimular a implantação de melhorias nos produtos e serviços ofertados pelas empresas do ramo, além de orientar e capacitar empreendedores. O gerente geral de Comercialização do Sistema Verdes Mares, Rafael Rodrigues, ressaltou a importância da parceria para o desenvolvimento do turismo no Estado. "Foi uma visão do Sistema Verdes Mares, há 20 anos, de entender que o turismo seria um grande alavancador da economia do Estado, e o saldo é muito positivo".

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE), Eliseu Barros, destaca a contribuição do selo para a melhoria da qualificação do setor hoteleiro no Estado. "As empresas que são submetidas a essa avaliação precisam atingir metas, melhorando a qualificação da mão de obra e dos serviços de atendimento, o que é muito importante para a cadeia produtiva do turismo".

Para Patrick Alex, diretor da CSI Locações, que recebeu o Selo Ouro, a certificação do Sebrae agrega valor à marca da empresa. "Essa é a primeira vez que a gente participa, e o selo é muito importante porque respalda a qualidade do serviço prestado. Isso mostra que a gente está no caminho certo". A CSI atua no segmento de locação de equipamentos de audiovisual e tecnologia da informação.

Agraciados

Ao todo, 206 empresas se inscreveram na edição deste ano, que avaliou 200 critérios. Das 155 que conseguiram obter o selo, 109 conquistaram Selo Ouro, 23 receberam o Selo Prata e outras 23 ganharam o Selo Bronze. Das empresas premiadas, 58 são de Fortaleza, 20 do Cariri, 16 da Região Norte do Estado e 13 da Região da Ibiapaba.

Já na área de atuação do Sebrae dos Escritórios Regionais Metropolitano e Sertão Central, dez empresas foram certificadas em cada um deles. O Litoral Leste teve nove empresas reconhecidas, o Regional do Maciço de Baturité teve seis, o Regional Jaguaribe, quatro, e os regionais Sertão de Crateús, Centro Sul e Itapipoca, três cada um.