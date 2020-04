Universidade orienta gratuitamente sobre como solicitar auxílio emergencial de R$ 600

O Núcleo de Apoio Contábio da Universidade Estadual do Ceará (NAF/UECE) disponibilizou um serviço de atendimento gratuito para orientar a realização de pedidos do Auxílio Emergencial, de R$600 por mês, principal projeto econômico do Governo Federal para combater a crise do Covid-19. O canal está disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

O serviço busca reduzir a formação de aglomerações desnecessárias nos locais de atendimento da Receita Federal. Dúvidas sobre o calendário de pagamentos e de como ter acesso ao recurso são os principais motivos que levam milhares de brasileiros a recorrerem presencialmente às agências da Caixa Econômica Federal.

O canal de atendimento é realizado por estudantes e professores do curso de Ciências Contábeis da UECE, que orientam os usuários do serviço a realizarem o pedido do auxílio emergencial e a regularizarem a situação do CPF, se necessário. Os alunos podem auxiliar também, de forma remota, no passo a passo da solicitação do benefício.

O projeto atua em parceria com Grupo de Pesquisa sobre as Zonas Especiais e Interesse Social (LabZEIS) do Laboratório de Gestão de Cidades (LAGIC), vinculado aos Laboratórios Associados em Inovação e Sustentabilidade (LAIS/UECE) e com o apoio do Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento (IDESCO). O objetivo do serviço é contribuir para que esse auxílio financeiro chegue aos moradores das comunidades carentes de Fortaleza.

Os participantes do LabZEIS, além de promover o atendimento por telefone, também promoverão uma mobilização para que todos tenham acesso ao serviço por ligação via sinal de internet. Os bairros Pirambu, Moura Brasil e Lagamar serão as primeiras Zonas Especiais e Interesse Social (ZEIS) que serão atendidas pela ação do laboratório.

Calendário:

Informais e cadastrados no CadÚnico:

Primeiro pagamento até 17 de abril pelo mês de aiversário. Correntistas do Banco do Brasil e poupadores da Caixa recebem já quinta-feira (09)

Segundo pagamento: 27, 28, 29 e 30 de abril pelo mês de aniversário

Terceiro pagamento: 26, 27, 28 e 29 de maio pelo mês de aniversário

Bolsa Família

Recebem no calendário já utilizado para o benefício

Não existe prazo para efetuar o cadastramento. Independentemente do momento que a pessoa realizar o cadastro, ela terá direito a três pagamentos.