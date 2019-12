Expectativa de economistas se eleva no fim do ano

A expectativa dos especialistas em economia do Ceará aumentou nos dois últimos meses do ano. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) e do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), de nove aspectos levados em consideração, para sete deles os profissionais estão otimistas.

O índice geral de expectativas chegou a 118,2 pontos - 14,8% a mais que o resultado anterior. A expectativa sobre o momento atual alcançou 111,3 pontos e sobre o futuro, 125,2 pontos. Os números ficaram acima da marca dos 100 pontos, limite entre o pessimismo e o otimismo.

Os especialistas demonstraram otimismo sobre a taxa de juros, evolução do PIB (Produto Interno Bruto), oferta de crédito, gastos públicos, taxa de inflação, cenário internacional e nível de emprego. Apenas a taxa de câmbio e os salários reais ainda estão no âmbito do pessimismo.

De acordo com Ricardo Eleutério, vice-presidente do Corecon-CE, o pessimismo com o câmbio se dá diante das sucessivas altas do dólar.

"Já sobre os salários, tem a ver com os salários reais da população, que ainda estão estáveis", aponta.

Apesar dos bons resultados, ele aponta que ainda são percepções suaves. "Todos os índices ficaram pouco acima do limite do otimismo. São percepções pequenas. Isso reflete a dinâmica da economia, a retomarada gradual e díficil, com idas e vindas da economia. No início e fim de ano, as perspectivas costumam ser sempre melhores e vão variando ao longo do ano de acordo com a dinâmica econômica", ressalta.