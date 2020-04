Beneficiários do Bolsa Família começam a receber R$ 600 nesta quinta (16); confira datas

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quinta-feira (16) a primeira parcela do auxílio emergencial de R$600 para beneficiários do Bolsa Família. O benefício faz parte do pacote de medidas do Governo Federal para socorrer as populações mais vulneráveis à crise do novo coronavírus. Até sexta-feira (17), 2.719.810 pessoas cadastradas no programa do Governo Federal receberão o auxílio. A Caixa não informou quantas pessoas no Ceará deverão receber o auxílio.

O calendário do pagamento do benefício para as pessoas cadastradas no Bolsa Família ocorrerá em dois dias. Nesta quinta-feira (16), o auxílio será depositado para 1.360.024 beneficiários do programa cujo último dia dígito do NIS é igual a 1. Já na sexta-feira (17), a Caixa Econômica Federal começa a pagar os beneficiários cujo último dígito do NIS é igual a 2.

Valores

Entre o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, será creditado o benefício de maior valor. Quem recebe o Bolsa Família e tem direito ao pagamento vai receber o crédito do auxílio automaticamente, não devendo se cadastrar no site ou no aplicativo do Auxílio Emergencial. A população cadastrada no Bolsa Família deve receber o auxílio da mesma forma e no mesmo calendário que recebe o benefício regular.

O pagamento do auxílio emergencial foi dividido em três grupos: beneficiários do Bolsa Família, autônomos e informais que estão no CadÚnico e autônomos e informais que não estão no CadÚnico e que se inscreveram no aplicativo ou site do programa. O primeiro pagamento dos cidadãos cadastrados no CadÚnico começou na última terça-feira (14) e segue até sexta-feira (17), de acordo com o mês de aniversário.

O Governo Federal pretende pagar, nesta sexta-feira (17), o auxílio emergencial de R$ 600 para a população que se inscreveu pelo aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial ou pelo site. Segundo o Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, 11,252 milhões de pessoas desse grupo receberão o benefício.

O Ministro informou na última terça-feira (14) que a partir de segunda-feira (20) será liberado um novo lote de pagamento para MEIs, contribuintes individuais do INSS e informais sem nenhum cadastro. Cerca de 12 milhões de pessoas devem ser beneficiadas.

Condições para receber estando nestes grupos:

Cumprir o requisito de renda média (renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e de até 3 salários mínimos por família) até 20 de março de 2020

Ser contribuinte ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social

Ter mais de 18 anos de idade

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50)

Ter renda mensal de até 3 salários mínimos (R$ 3.135) por família

Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018

Renda máxima para ter o direito

Até R$ 522,50 por pessoa na família ou até R$ 3.135 por grupo familiar.

Renda familiar é a soma dos rendimentos brutos de todos os integrantes da residência.