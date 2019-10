Aeroporto tem 92% de obras concluídas; veja imagens da ampliação do terminal

Imagens das novas pontes de embarque e da área interna da expansão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, foram divulgadas na internet.

Com 92% das obras concluídas, a Fraport Brasil, concessionária do terminal, informou que o prazo para a conclusão das intervenções de ampliação e modernização do Aeroporto é abril de 2020.

Pelas imagens veiculadas, é possível notar que as obras estão aceleradas. A sala de embarque da expansão está praticamente finalizada. A Fraport não informou quando a nova área vai ser aberta para uso dos passageiros.

Confira as imagens divulgadas no perfil AeroFortaleza