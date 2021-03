Hospital em Fortaleza instala "sino da vitória" para celebrar recuperação de pacientes com Covid-19

Um novo objeto faz parte da estrutura do Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (HELV), referência no tratamento da Covid-19 no Ceará: o "sino da vitória", que simboliza a recupação de pacientes curados da doença.

A campainha foi instalada no hall da unidade de saúde nesta terça-feira (16) como forma de celebrar a superação dos pacientes, que tocam o sino quando recebem a ata hospitalar.

Sob aplausos dos profissionais da saúde, Cézar da Silva Cruz, de 24 anos, foi o primeiro paciente recuperado de Covid-19 a tocar o sino da vitória no hospital.

"Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter 'botado' esse pessoal da saúde na linha de frente, por cuidar da minha vida e, graças a Deus e a eles, eu estou aqui, vivo e forte. Venci a covid-19".

Para a diretora de gestão e atendimento do HELV, Rafaela Neres, o sino passa a ter um grande representatividade para o Leonardo Da Vinci. "O sino representa a vitória em uma nova fase da pandemia", afirma Neres.

Ainda durante a primeira onda da doença no Ceará, a unidade de saúde ficou conhecida como "hospital do piano". "O maior símbolo do hospital foi o alento do nosso piano. Hoje, nessa segunda 'onda', acreditamos que o toque do sino representará a vitória de todos nós sobre o medo, e a angústia que a pandemia da Covid-19 trouxe", completa.