Veja o que muda com o novo decreto em vigor a partir desta segunda-feira (13) no Ceará

Começam a valer a partir desta segunda-feira (13) as novas orientações sobre o uso de máscara de proteção no Ceará. Conforme o Governo do Estado, a utilização do equipamento voltou a ser recomendada em ambiente fechados, escolas e locais abertos com aglomeração.

As mudanças foram anunciadas pela governadora Izolda Cela (PDT) na sexta-feira (10), e publicadas em formato de decreto no sábado (11). A medida foi a primeira a indicar o retorno do uso do equipamento de proteção desde 15 de abril, quando foi flexibilizado.

O que muda a partir desta segunda-feira (13)?

O Governo do Estado recomenda a volta do uso de máscara em ambientes fechados, em escolas e em locais abertos e com aglomeração de pessoas.

É importante frisar que o decreto não torna a utilização do equipamento obrigatória, a medida é apenas uma indicação. O objetivo é frear o crescimento das infecções por Covid-19 no Ceará, que vem registrando um aumento discreto na últimas semanas, conforme o secretário da Saúde, Marcos Gadelha.

O que segue em vigor?

Segundo o decreto, segue a orientação do uso do equipamento por idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e sintomas gripais em locais fechados ou abertos.

Conforme o documento estadual, são considerados ambientes abertos espaços ao ar livre, público ou privado, como praças, calçadas, parques, ruas, áreas de lazer, centros abertos de eventos, feiras e estádios de futebol. O texto ainda enquadra na mesma categoria os "demais espaços que não sejam cercados ou delimitados por teto e paredes, divisórias ou qualquer barreira física". São locais de utilização simultânea de várias pessoas.

Permanece obrigatório a utilização da proteção facial em transportes públicos, terminais e unidades de saúde, como hospitais, policlínicas, clínicas médicas e odontológicas, além de postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

>>> Leia o novo decreto na íntegra

Índices da Covid-19 estão crescendo

Durante o anúncio sobre as mudanças no decreto de isolamento social, o secretário da Saúde, Marcos Gadelha, alertou que as taxas de positividade da Covid-19 no Ceará estão aumentando semanalmente.

Segundo ele, o indicador do último dia 22 de maio era de 3,8%. Uma semana depois, no dia 29, subiu para 4,4%. Já no dia 5 de junho esse número cresceu para 10,7%.

Apesar do crescimento, o gestor explicou que o cenário ainda não indica uma piora na gravidade de pandemia no Estado. "Isso não tem se refletido em aumento de casos graves, nem de internações e nem de óbitos", garantiu na ocasião.

