Escolas privadas do Ceará vão discutir uso de máscaras em reunião nesta segunda-feira (13)

O retorno do uso de máscaras em escolas privadas do Ceará deverá ser discutido, na próxima segunda-feira (13), em reunião da diretoria do Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Ceará (Sinepe), segundo informou a entidade ao Diário do Nordeste.

O sindicato confirmou que, "antes mesmo da recomendação do Governo do Estado, algumas escolas já tinham saído na frente" e voltado a indicar a utilização de máscaras nas escolas.

Pelo menos 4 instituições de Fortaleza associadas ao Sinepe emitiram comunicados internos com a orientação.

O uso de máscaras por estudantes, professores, funcionários e demais membros da comunidade escolar voltou a ser recomendado no Ceará, após 2 meses sem obrigatoriedade.

Em decreto publicado neste sábado (11), o Governo do Estado destaca, especificamente, a necessidade da proteção em instituições de ensino.

"Recomenda-se à população o uso de máscaras de proteção nas escolas, em ambientes fechados e em ambientes abertos com aglomeração", diz o documento, disponível no Diário Oficial do Estado (DOE). A utilização, contudo, não é obrigatória.

